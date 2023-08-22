«ДНР» заключила в тюрьму на 20 лет еще одного пленного «азовца»

На оккупированной территории группировка «ДНР» заключила в тюрьму на 20 лет еще одного украинского военнослужащего.



Так называемый «суд ДНР» обвинил бойца подразделения «Азов» Вадима Гуменюка в убийстве мирного жителя Мариуполя в марте 2022 года.



В Следственном комитете РФ заявили, что Гуменюк вместе с боевым медиком и «иными лицами», неся боевое дежурство в квартирах подъезда одного из жилых многоквартирных домов, обнаружили легковой автомобиль, которым управлял мирный житель. Они обстреляли авто из огнестрельного оружия «предполагая, что водитель может придерживаться пророссийских взглядов».

Ранее так называемый «верховный суд» группировки «ДНР» лишил свободы на 20 лет трех пленных украинских военных полка «Азов»: Андрея Клементовича, Ивана Мельниковича и Артура Сивицкого. Их обвиняют в «блокировали эвакуацию мирных жителей» Мариуполя.