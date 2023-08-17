«Суд ДНР» приговорил двух пленных «азовцев» к 24 годам тюрьмы

Так называемый «верховный суд» группировки «ДНР» приговорил военнослужащих войсковой части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения Нацгвардии Украины (полк «Азов») старшего сержанта Павла Артеменко и младшего сержанта Антона Романюка к 24 годам тюрьмы.



Утверждается, что в период с 27 февраля по 13 марта 2022 года обвиняемые приняли решение об «уничтожении жилых домов и социально-значимых объектов гражданской инфраструктуры» Сартаны, Калиновки и Талаковки.



Якобы Артеменко отдавал приказы командиру минометного расчета Романюку «произвести обстрелы из миномета чешского производства «PRAM (L) VZ 82» жилых домов и социально-значимых объектов гражданской инфраструктуры».



Оккупанты приписывают пленным украинским военным не менее 60 выстрелов и утверждают, что пострадали объекты гражданской инфраструктуры и уничтожены частные домовладения.



Якобы в ходе предварительного следствия потерпевшими заявлены гражданские иски к обвиняемым на общую сумму 27 млн рублей. «Осужденные» должны будут выплатить материальную компенсацию пострадавшим жителям города Мариуполя.