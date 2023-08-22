«ДНР» ув'язнила на 20 років ще одного полоненого «азовця»

На окупованій території угруповання «ДНР» ув'язнило на 20 років ще одного українського військовослужбовця.



Так званий суд ДНР звинуватив бійця підрозділу «Азов» Вадима Гуменюка у вбивстві мирного жителя Маріуполя у березні 2022 року.



У Слідчому комітеті РФ заявили, що Гуменюк разом із бойовим медиком та «іншими особами», несучи бойове чергування у квартирах під'їзду одного з житлових багатоквартирних будинків, виявили легковий автомобіль, яким керував мирний житель. Вони обстріляли авто з вогнепальної зброї «припускаючи, що водій може дотримуватись проросійських поглядів».

Раніше так званий верховний суд угрупування ДНР позбавив волі на 20 років трьох полонених українських військових полку «Азов»: Андрія Клементовича, Івана Мельниковича та Артура Сивицького. Їх звинувачують у «блокуванні евакуації мирних жителів» Маріуполя.