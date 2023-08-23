Войска РФ ударили по Одесской области: есть попадания в зернохранилища

Оккупанты ударили по зернохранилищам в Одесской области. Фото: Сили обороны юга

Оккупаионные войска сегодня ночью, 23 августа, ударили по Одесской области дронами типа Shahed, попали в зернохранилища и производственно-перегрузочному комплексу. Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

В пресс-службе отметили, что россияне ударили по Одесской области с восточного побережья Азовского моря. Силы противовоздушной обороны уничтожили 9 дронов типа «Shahed-136/131». К сожалению, есть попадания.

«Враг попал в зернохранилища и производственно-перегрузочный комплекс в Подунавье. В складских помещениях произошло возгорание, пожар оперативно локализован», — говорится в сообщении.

Среди гражданского населения пострадавших нет.

Напомним, 14 августа, российские войска атаковали Одесскую область, совершив несколько волн атак ударными беспилотниками «Шахед» и крылатыми ракетами «Калибр», все цели были поражены силами противовоздушной обороны.