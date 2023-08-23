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Війська РФ вдарили по Одеській області: є влучання в зерносховища

23 серпня 2023, 08:23

Війська РФ вдарили по Одеській області: є влучання в зерносховища

Окупанти вдарили по зерносховищам на Одещині. Фото: Силі оборони півдня Окупанти вдарили по зерносховищам на Одещині. Фото: Силі оборони півдня

Окупаційні війська сьогодні вночі, 23 серпня, вдарили по Одеській області дронами типу Shahed, потрапили до зерносховища та виробничо-перевантажувального комплексу. Про це повідомили Сили оборони півдня України.

У пресслужбі зазначили, що росіяни вдарили по Одеській області зі східного узбережжя Азовського моря. Сили протиповітряної оборони знищили 9 дронів типу Shahed-136/131. На жаль, є влучання.

«Ворог потрапив у зерносховища та виробничо-перевантажувальний комплекс у Подунав'ї. У складських приміщеннях сталося загоряння, пожежа оперативно локалізована», — йдеться у повідомленні.

Серед цивільного населення постраждалих немає.

Нагадаємо, 14 серпня російські війська атакували Одеську область, здійснивши кілька хвиль атак ударними безпілотниками «Шахед» та крилатими ракетами «Калібр», всі цілі були вражені силами протиповітряної оборони.

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