Президент Литви прибув із візитом до Києва

Сьогодні, 23 серпня, президент Литви Гітанас Науседа прибув до Києва на святкування Дня Незалежності України. Про це повідомив сам литовський лідер.

Гітанас Науседа опублікував фото із залізничного вокзалу столиці, зазначивши, що Литва далі підтримуватиме Україну.

«Знову у Києві, щоб разом із братнім українським народом відсвяткувати День Незалежності України. Перемога України близько! Литва продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки потрібно!», — наголосив глава держави.

Нагадаємо, що Литва активно підтримує Україну у боротьбі з російськими загарбниками. Так, на початку року Україна отримає від Литви системи протиповітряної оборони та зенітні установки.