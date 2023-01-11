Литва передала Украине ПВО для борьбы с дронами-камикадзе

Украина получит от Литвы системы противовоздушной обороны и зенитные установки, которые помогут отбивать атаки иранских дронов.



«Мы хотим, чтобы эта война закончилась как можно скорее победой Украины... Мы делаем все возможное, чтобы предоставлять поддержку Украине, в частности, в военной сфере. Сегодня я привез хорошие новости. Мы передаем системы ПВО и зенитные установки, которые должны помочь вам в борьбе», – заявил Науседа на пресс-конференции с президентами Украины и Польши во Львове.



Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь поблагодарил Литву за поддержку.



«Я благодарю Литву и лично Гитанаса Науседу за решение передать Украине зенитные системы, которые усилят защиту нашей энергетической системы, в частности, от атак дронов... Приветствую такое решение, которое одобрила Польша», – заявил Зеленский.



Науседа подчеркнул, что во внутренней политической системе Литвы ни одного раза не возникали противоречия относительно поддержки и помощи Украине, которая, по его словам, должна быть максимальнйо и быстрой.



В то же время, отметил Науседа, сейчас Украине необходимо двигаться в сторону новых достижений, в частности, относительно начала процесса переговоров о вступлении в ЕС.



«Ваша страна в такое сложное время реализовывает рекомендации к началу переговоров о полноценном членстве в ЕС. Уверен, что скоро будем иметь возможность обсудить этот вопрос на уровне Европейского Совета, заседание которого состоится 9-10 февраля. Наша страна делает все возможное, чтобы включить вопрос Украины в повестку. Думаю, что при председательстве Швеции будут конкретные шаги по ускорению процесса переговоров», – заявил глава Литвы.