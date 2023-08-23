Войска РФ ударили из артиллерии по Херсону: есть жертва

В Херсоне в результате обстрела ранена 80-летняя женщина. Фото: Херсонская областная прокуратура

Сегодня днем, 23 августа, оккупационные войска РФ обстреляли Херсон. В результате атаки ранение получила 80-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной прокуратуры.

«По данным следствия, 23 августа около 13:15 российские военные в очередной раз обстреляли город Херсон. Один из российских снарядов попал в ее летнюю кухню частного домовладения. Ранение получила 80-летняя хозяйка, она госпитализирована», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, оккупанты совершили артиллерийский обстрел.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что войска РФ 23 августа около четырех утра сбросили две управляемые авиабомбы на детсад и жилые дома в Херсоне.