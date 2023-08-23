Российские военные сбросили две авиабомбы на детский сад и жилые дома в Херсоне

Российские войска около четырех утра сбросили две управляемые авиабомбы на детсад и жилые дома в Херсоне. Об этом сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин.
В результате атаки пострадали шесть человек. 22-летний мужчина был доставлен в медучреждение, другим врачи оказали помощь на месте.
Возник пожар в детском саду, который оперативно ликвидировали пожарные.
Напомним, что ранее оккупанты ударили по поселку Камышаны на Херсонщине. В результате обстрела погибла женщина.