Российские военные сбросили две авиабомбы на детский сад и жилые дома в Херсоне

Последствия удара по детскому саду в Херсоне. Фото: ГВА

Российские войска около четырех утра сбросили две управляемые авиабомбы на детсад и жилые дома в Херсоне. Об этом сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин.



В результате атаки пострадали шесть человек. 22-летний мужчина был доставлен в медучреждение, другим врачи оказали помощь на месте.



Возник пожар в детском саду, который оперативно ликвидировали пожарные.



Напомним, что ранее оккупанты ударили по поселку Камышаны на Херсонщине. В результате обстрела погибла женщина.