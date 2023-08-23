Війська РФ вдарили з артилерії по Херсону: є жертва

У Херсоні внаслідок обстрілу поранено 80-річну жінку. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Сьогодні вдень, 23 серпня, окупаційні війська РФ обстріляли Херсон. Внаслідок атаки поранення отримала 80-річна жінка. Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної прокуратури.

«За даними слідства, 23 серпня близько 13:15 російські військові вкотре обстріляли місто Херсон. Один із російських снарядів потрапив до її літньої кухні приватного домоволодіння. Поранення отримала 80-річна господиня, її госпіталізовано», — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, окупанти здійснили артилерійський обстріл.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування з кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що війська РФ 23 серпня близько четвертої ранку скинули дві керовані авіабомби на дитсадок і житлові будинки в Херсоні.