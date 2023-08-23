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Воював проти ЗСУ. Бойовика «ЛНР» засудили до 10 років ув'язнення

23 серпня 2023, 16:04

Воював проти ЗСУ. Бойовика «ЛНР» засудили до 10 років ув'язнення

Мешканець смт Бугаївка Луганської області воював проти України, на початку травня 2023 року біля села Кліщіївка Бахмутського району його затримали. Суд засудив бойовика «ЛНР» за це до 10 років позбавлення волі. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Відомо, що він у 2017-2021 роках служив у «4-й окремій мотострілецькій бригаді 2-го армійського корпусу народної міліції ЛНР». У складі незаконного збройного формування чоловік із позивним «Шахтар» був на посаді «стрільця». Дослужився до «командира взводу мотострілецької бригади» і був демобілізований на військову пенсію.

Взимку 2022 року відновився на службу до свого підрозділу на колишню посаду. З початку повномасштабного вторгнення в Україну брав участь у бойових діях у Луганській та Донецькій областях.

На початку травня 2023 року біля села Кліщіївка Бахмутського району його затримали. Суд призначив йому покарання — 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, на Донеччині суд засудив ще одного учасника воєнізованих формувань угрупування «ДНР» до 12 років в'язниці за держзраду і участь у терористичній організації.

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