В парламенте поддержали отмену срока давности военных преступлений

В ВРУ объяснили, что документом изменяются сроки досудебного расследования, чтобы предотвратить закрытие уголовных производств во время войны из-за истечения сроков давности. О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс говорится в материале на официальном сайте Верховной Рады Украины.



Положениями закона предусматривается, что исключается исчисление сроков досудебного расследования для лиц, которым не сообщили о подозрении в совершении военных преступлений, о преступлении геноцида.



Законом также предусматривается, что срок досудебного расследования с момента внесения сведений об уголовном правонарушении в ЕРДР (единый реестр досудебных расследований) или вынесения постановления о начале досудебного расследования до дня уведомления лицу о подозрении не будет исчисляться в уголовных производствах по преступлениям, предусмотренным статьями 437–439 (Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны; применение оружия массового уничтожения).



После принятия закона, он будет распространяться на все дела, в которых сведения внесены в ЕРДР или вынесено постановление о начале досудебного расследования с даты введения военного положения и до вступления в силу настоящего Закона.

Напомним, Верховная Рада планирует признать результаты обучения граждан, проживающих на временно оккупированной территории Украины.