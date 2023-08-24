У парламенті підтримали скасування терміну давності військових злочинів

У ВРУ пояснили, що документом змінюються строки досудового розслідування, щоб запобігти закриттю кримінальних проваджень під час війни через закінчення термінів давності. Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу йдеться у матеріалі на офіційному сайті Верховної Ради України.



Положеннями закону передбачається, що виключення обчислення строків досудового розслідування для осіб, яким не повідомили про підозру у скоєнні воєнних злочинів, злочинів геноциду.



Законом також передбачається, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР (єдиний реєстр досудових розслідувань) або винесення постанови про початок досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру не обчислюватиметься у кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтями 437–439 (Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни; застосування зброї масового знищення).



Після прийняття закону, він поширюватиметься на всі справи, в яких відомості внесені до ЄРДР або винесено постанову про початок досудового розслідування з дати введення воєнного стану та до набрання чинності цього Закону.

Нагадаємо, Верховна Рада планує визнати результати навчання громадян, які проживають на тимчасово окупованій території України.