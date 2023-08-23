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Рада намерена признать образование, полученное на временно оккупированных территориях

23 августа 2023, 17:34

Рада намерена признать образование, полученное на временно оккупированных территориях

Верховная Рада планирует признать результаты обучения граждан, проживающих на временно оккупированной территории Украины. Об этом сообщил член фракции «Голос» Ярослав Железняк в своем Телеграм-канале.

По его словам, принятие соответствующего законопроекта № 9591 за основу поддержали 270 народных депутатов на пленарном заседании в среду.

Законопроект предлагает восстановить возможность прохождения аттестации для признания результатов обучения лиц, проживающих на временно оккупированной территории Украины, независимо от даты получения образования.

Лицам, проходящим аттестацию для получения высшего образования, могут быть засчитаны результаты обучения и кредиты ECTS (Европейской системы перевода и накопления баллов) в объеме не более 75% от общего объема образовательной программы.

Аттестация не проводится по специальностям (профессиям), перечень которых утверждается Кабинетом министров Украины, а также для признания результатов обучения и кредитов ECTS на втором (магистерском) уровне высшего образования, кроме программ подготовки магистров медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления, и третьем (образовательно-образовательном/образовательно-творческом).

Ранее правозащитники призвали депутатов Верховной Рады принять законопроект № 9591 «О внесении изменений в некоторые законы Украины о признании результатов обучения лиц, проживающих на временно оккупированной территории Украины».

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