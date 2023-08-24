В Верховной Раде поддержали запрет на территориальные уступки в обмен на прекращение войны

Постановление парламента №9626 закрепляет, что территориальные уступки недопустимы, а приоритетным направлением государственной политики Украины в сфере деоккупации - остается реинтеграция и восстановления Автономной Республики Крым и города Севастополя.



Об этом говорится на сайте парламента и представительства президента Украины в Автономной Республике Крым.

В частности, отмечается, что ни один гражданин Украины не должен подвергаться преследованиям или дискриминации по признаку проживания на временно оккупированной территории, а все люди, виновные в совершении преступлений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, будут привлечены к ответственности.

Ранее, глава канцелярии НАТО Стиан Йенсен предположил, что Украина может получить членство в Альянсе в обмен на уступку России части своей территории. Однако его коллега, глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что принимать решение, когда условия будут подходящими для присоединения к любым переговорам после российского вторжения, должна сама Украина.



Координатор стратегических коммуникаций Совета по нацбезопасности США Джон Кирби также опроверг информацию о переговорах США по вступлению Украины в НАТО в обмен на окончание войны.



