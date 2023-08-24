У Верховній Раді підтримали заборону на територіальні поступки в обмін на припинення війни

Постанова парламенту №9626 закріплює, що територіальні поступки неприпустимі, а пріоритетним напрямом державної політики України у сфері деокупації залишається реінтеграція та відновлення Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.



Про це йдеться на сайті парламенту та представництва президента України в Автономній Республіці Крим.

Зокрема, зазначається, що жоден громадянин України не повинен зазнавати переслідувань чи дискримінації за ознакою проживання на тимчасово окупованій території, а всіх людей, винних у скоєнні злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, буде притягнуто до відповідальності.

Раніше глава канцелярії НАТО Стіан Єнссен припустив, що Україна може набути членства в Альянсі в обмін на поступку Росії частиною своєї території. Однак його колега, голова НАТО Єнс Столтенберг заявив, що приймати рішення, коли умови будуть придатними для приєднання до будь-яких переговорів після російського вторгнення, має сама Україна.



Координатор стратегічних комунікацій Ради з національної безпеки США Джон Кірбі також спростував інформацію про переговори США щодо вступу України до НАТО в обмін на закінчення війни.



