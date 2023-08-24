Ранкова атака на Херсон — постраждала 7-річна дитина

Сьогодні вранці, 24 серпня, російські військові обстріляли Херсон. Внаслідок атаки постраждала дитина. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Через російський обстріл середмістя Херсона постраждала дитина. 7-річна дівчинка потрапила під ворожий удар у квартирі. У неї — поранення спини, руки та ноги», — написав він.

За словами Прокудіна, дитина перебуває у стані середньої тяжкості. Зараз їй надають усю необхідну медичну допомогу.

Дані щодо інших постраждалих уточнюються.

Нагадаємо, що 23 серпня війська РФ також били Херсоном.