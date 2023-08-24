Путін вперше відреагував на загибель засновника ПВК «Вагнера»

Президент Росії Володимир Путін майже через добу після аварії літака Євгена Пригожина в Тверській області відреагував на ймовірну загибель засновника угруповання «ПВК Вагнера».



«Щодо цієї авіаційної катастрофи, то передусім хочу висловити слова щирого співчуття сім'ям усіх загиблих. Це завжди трагедія», — сказав він на зустрічі із головою «ДНР» Денисом Пушиліним.



За його словами, первинні дані свідчать, що на борту були співробітники ПВК «Вагнера».



За словами Путіна, «співробітники компанії "Вагнер"… зробили суттєвий внесок у нашу спільну справу щодо боротьби з неонацистським режимом в Україні».



«Пригожина я знав дуже давно, з початку 90-х років. Це була людина складної долі, і помилки в неї були, і домагався він результатів потрібних для себе і тоді, коли я просив про це. Він був талановитим чоловіком, талановитим бізнесменом», — додав Путін.



Він підтвердив, що Пригожин лише вчора повернувся з Африки та зустрічався в Росії з офіційними особами.



Також, як зазначив Путін, Слідчий комітет уже розпочав розслідування авіакатастрофи. Зараз «проводяться технічні та генетичні експертизи».

23 серпня, у Тверській області РФ впав літак Embraer, що належить бізнесменові Євгену Пригожину. Пізніше загибель голови приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина та його заступника Дмитра Уткіна підтвердив голова руху «Ми разом із Росією» Володимир Рогов.