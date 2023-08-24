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Разведка США считает, что Пригожин погиб в авиакатастрофе — WSJ

24 августа 2023, 22:50

Разведка США считает, что Пригожин погиб в авиакатастрофе — WSJ

Разведка США считает, что по предварительным данным руководитель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе. Об этом сообщает Wall Street Journal.

По информации издания, самолет, на борту которого находился глава ЧВК «Вагнер», не был сбит ракетой класса «земля-воздух». По предварительным оценкам, которые являются неполными, на борту самолета взорвалась бомба.

Среди причин крушения также рассматривают диверсию.

23 августа, в Тверской области РФ упал самолет Embraer, принадлежащий бизнесмену Евгению Пригожину. Позже гибель главы частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина и его заместителя Дмитрия Уткина подтвердил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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