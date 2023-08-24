Розвідка США вважає, що Пригожин загинув в авіакатастрофі - WSJ

Розвідка США вважає, що за попередніми даними, керівник ПВК «Вагнера» Євген Пригожин загинув в авіакатастрофі. Про це повідомляє Wall Street Journal.



За інформацією видання, літак, на борту якого був голова ПВК «Вагнер», не був збитий ракетою класу «земля-повітря». За попередніми оцінками, які є неповними, на борту літака вибухнула бомба.



Серед причин аварії також розглядають диверсію.

23 серпня, у Тверській області РФ впав літак Embraer, що належить бізнесменові Євгену Пригожину. Пізніше загибель голови приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина та його заступника Дмитра Уткіна підтвердив голова руху «Ми разом із Росією» Володимир Рогов.