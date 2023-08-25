С территории Украины запустили 42 беспилотника — Минобороны РФ

Ночью, 25 августа, во временно оккупированный Крым прилетело более 40 беспилотников. Об этом отличалось Минобороны России. По заявлению агрессора, девять БПЛА были уничтожены над территорией Крыма средствами ПВО, а еще 33 дрона подавлены средствами РЭБ и «потерпели крушение, не достигнув цели».



В Telegram-каналах распространяются видеозаписи от местных жителей Крыма, на которых можно услышать характерный звук дронов в полете. Сообщается, что эти звуки и звуки взрывов ощущались на протяжении пути от Симферополя до Перевального.



В добавок, в Калужской области РФ сообщаться, что ночью была сбита доработанная ракета С-200. Кадры сбитой ракеты опубликовали в сети. По данным телеграм-каналов, часть сбитой ракеты рухнула в бассейн на участке в деревне Ореховка Калужской области. По словам жителей дома, сначала были слышны три взрыва, а затем на землю посыпались части ракеты.

Ранее, появилась информация, что ночью, 25 августа, РФ осуществила две ракетных атаки на Одесскую область.