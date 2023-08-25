Вночі, 25 серпня, до тимчасово окупованого Криму прилетіло понад 40 безпілотників. Про це повідомило Міноборони Росії. За заявою агресора, дев'ять БПЛА були знищені над територією Криму засобами ППО, а ще 33 дрони пригнічені засобами РЕБ і «зазнали аварії, не досягнувши мети».



У Telegram-каналах розповсюджуються відеозаписи від місцевих жителів Криму, на яких можна почути характерний звук дронів у польоті. Повідомляється, що ці звуки та звуки вибухів відчувалися на шляху від Сімферополя до Перевального.



На додаток, у Калузької області РФ повідомляється, що вночі було збито доопрацьовану ракету С-200. Кадри збитої ракети опублікували у мережі. За даними телеграм-каналів, частина збитої ракети впала в басейн на ділянці в селі Орєховка Калузької області. А мешканці будинку підтвердили, що спочатку було чути три вибухи, а потім на землю посипалися частини ракети.

Раніше з'явилася інформація, що вночі, 25 серпня, РФ здійснила дві ракетні атаки на Одеську область.