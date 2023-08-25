Окупанти безуспішно наступають на східному фронті та зазнають втрат в особовому складі — Генштаб

Противник вів безуспішні наступальні дії у трьох районах Донецької області. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

«Російські окупанти вели безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Загарбники зазнали значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснюють переміщення підрозділів та військ, активно застосовують резерви», — йдеться у повідомленні.

Також Сили оборони України продовжують вести наступальну операцію на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

На напрямках Новоданилівка — Новопрокопівка і Мала Токмачка — Очеретувате мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневої поразки артилерією за виявленими цілями противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Крім того, на Бахмутському напрямі Сили оборони продовжують вести наступальні дії на південь від міста Бахмут, що закріплюються на досягнутих рубежах.

Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Ідуть важкі бої.

Нагадаємо, що росіяни вбили шістьох людей на Донеччині.