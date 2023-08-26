Над Житомирською областю зіткнулися два літаки, пілоти загинули

Пілот Андрій Пільщиков із позивним «Джус» загинув внаслідок зіткнення двох українських літаків увечері 25 серпня на Житомирщині. Як пишуть житомирські медіа, у небі над областю зіткнулися два навчальні літаки. Один із них нібито впав на житловий будинок.



«Українська правда» з посиланням на свої джерела пише, що троє пілотів загинули. Імена ще двох загиблих уточнюються.



У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що зараз розпочато слідство, а подробиці події будуть опубліковані пізніше.



Пільщиков із початком широкомасштабного російського вторгнення захищав небо України. Брав участь у повітряній обороні Києва.

«Під час виконання бойового завдання в небі поблизу Житомира зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39. Загинули 3 пілоти Повітряних Сил Збройних Сил України», — повідомила пресслужба ДБР.



Попередня кваліфікація правопорушення: порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.



У ДБР запевнили, що особливу увагу буде приділено вивченню технічного стану літаків, дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику «чорних скриньок».



Процесуальне керівництво здійснює Житомирська спеціалізована прокуратура в галузі оборони Центрального регіону.