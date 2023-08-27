Над территорией Брянской и Курской областей прогремели взрывы — Минобороны РФ

Про атаку беспилотников в приграничных с Украиной областях сообщил телеграм-канал министерства обороны агрессора. По информации российских военных, в атаке были задействованы БПЛА самолетного типа.



«Дежурными средствами ПВО были обнаружены и уничтожены в полете два беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской и Курской областей», — заявили в оборонном ведомстве.



Позже, местные жители стали публиковать фотографии с места прилетов беспилотников, отмечая попадания в жилой дом.

Напомним, в российском Курске в результате ночного удара беспилотника был поврежден железнодорожный вокзал, а в Ростовской области РФ заявляли о новой атаке беспилотников, два из них упали на территории воинской части в Каменске.

