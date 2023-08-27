Над територією Брянської та Курської областей пролунали вибухи - Міноборони РФ

Про атаку безпілотників у прикордонних з Україною областях повідомив телеграм-канал міністерства оборони агресора. За інформацією російських військових, в атаці було задіяно БПЛА літакового типу.



«Черговими засобами ППО були виявлені та знищені в польоті два безпілотні літальні апарати над територією Брянської та Курської областей», — заявили в оборонному відомстві.



Пізніше місцеві жителі почали публікувати фотографії з місця прильотів безпілотників, відзначаючи потрапляння до житлового будинку.

Нагадаємо, в російському Курську внаслідок нічного удару безпілотника було пошкоджено залізничний вокзал, а в Ростовській області РФ заявляли про нову атаку безпілотників, два з них впали на території військової частини в Кам'янську.