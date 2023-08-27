Украинские дроны ночью атаковали военный аэродром в российском Курске

Согласно сообщению, дроны-камикадзе отработали по четырем самолетам Су-30 и одному МиГ-29. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники в СБУ.



Также среди пораженных целей — радары комплекса С-300 и два «Панцирь». Отмечается, что почти все беспилотники СБУ долетели до своих целей, по предварительной информации, только три из них были сбиты ПВО России.

«Судя по тому, что даже сами россияне зафиксировали как минимум 13 взрывов, «бавовна» получилась впечатляющей», — поделились в службе безопасности.

Напомним, сегодня утром «Новости Донбасса» сообщали, что над территорией Брянской и Курской областей прогремели взрывы.



