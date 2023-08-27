Українські дрони вночі атакували військовий аеродром у Курську

Згідно з повідомленням, дрони-камікадзе відпрацювали по чотирьох літаках Су-30 та одному МіГ-29. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на джерела у СБУ.



Також серед уражених цілей — радари комплексу С-300 та два «Панциря». Зазначається, що майже всі безпілотники СБУ долетіли до своїх цілей, за попередньою інформацією, лише три з них було збито ППО Росії.

«Судячи з того, що навіть самі росіяни зафіксували як мінімум 13 вибухів, «бавовна» вийшла вражаючою», — поділилися у службі безпеки.

Нагадаємо, сьогодні вранці «Новини Донбасу» повідомляли, що над територією Брянської та Курської областей пролунали вибухи.



