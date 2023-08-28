Украинские военные освободили село Работино в Запорожской области. Это подтвердила заместительница министра обороны Анна Маляр, передает Military Media Center.



Во время включения, Маляр сказала, что «освобождено Роботино и дальше наши войска двигаются юго-восточнее» этого населенного пункта.



Она отметила, что Вооруженные силы Украины продвигаются в сторону Новопрокоповки и Очеретуватого «несмотря на яростное сопротивление врага».

Работино на карте DeepState

22 августа стало известно, что украинские военные с боем вошли в Работино и организовали эвакуацию мирных жителей.