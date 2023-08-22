Бойцы 47 бригады с боем вошли в Работино

Украинские военные вошли в село Работино Запорожской области и организовали эвакуацию мирных жителей. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр.
«Воины 47 бригады, с боем вошли в село Работино, организовали эвакуацию мирных жителей на БМП Брэдли», — написала она.
По ее словам, украинские военные выполняют плановую боевую работу и уничтожают оккупантов.
При этом в ответ оккупанты непрерывно обстреливают Работино из артиллерии. Бои продолжаются.
Фото: Telegram / Анна Маляр
47 отдельная механизированная бригада обнародовала видео боев в Работино и эвакуации жителей.
«Два месяца ожесточенных боев и бойцы нашей бригады при поддержке других подразделений прорвали многоэшелонированную линию обороны оккупантов», — говорится в сообщении.
Так, первое, что сделали военные — известили местных о необходимости срочно выезжать. В более безопасном месте медики осмотрели гражданских и дали возможность позвонить родным.