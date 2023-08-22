Бойцы 47 бригады с боем вошли в Работино

Эвакуация мирных жителей Работино. Фото: Анна Маляр / Telegram

Украинские военные вошли в село Работино Запорожской области и организовали эвакуацию мирных жителей. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр.



«Воины 47 бригады, с боем вошли в село Работино, организовали эвакуацию мирных жителей на БМП Брэдли», — написала она.



По ее словам, украинские военные выполняют плановую боевую работу и уничтожают оккупантов.



При этом в ответ оккупанты непрерывно обстреливают Работино из артиллерии. Бои продолжаются.

Фото: Telegram / Анна Маляр

47 отдельная механизированная бригада обнародовала видео боев в Работино и эвакуации жителей.



«Два месяца ожесточенных боев и бойцы нашей бригады при поддержке других подразделений прорвали многоэшелонированную линию обороны оккупантов», — говорится в сообщении.



Так, первое, что сделали военные — известили местных о необходимости срочно выезжать. В более безопасном месте медики осмотрели гражданских и дали возможность позвонить родным.