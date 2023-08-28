«Большой Бандерик»: ВСУ применяют украинский дрон на фронте

в Минобороны показали новый украинский дрон. Фото: Министерство обороны Украины

Украинские военнослужащие успешно применяют на фронте беспилотник отечественного производства – «Большой Бандерик». Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

««Большой Бандерик», допущенный Минобороны к эксплуатации в апреле этого года, успешно применяется на фронте», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В оборонном ведомстве отметили, что этот дрон воплощение передовых идей. В частности, он имеет 8 мощных моторов, которые обеспечивают ему надежную работу. Также способен выдерживать нагрузку до 31,5 кг и готов к различным задачам.

Кроме того, мультифункциональная система сброса обеспечивает точную доставку различных типов боеприпасов, а за удаленное управление с любой точки мира обеспечивает универсальная наземная станция.

«Отечественный октокоптер во время РЭБ-испытаний показал отличный результат: успешно функционировал, несмотря на снег, шквальный ветер и работу всего РЭБ-оборудования, которое было на полигоне», — отметили в ведомстве.

Напомним, военная контрразведка СБУ атаковала аэродром в российском Курске в ночь на 27 августа. Дроны-камикадзе отработали по четырем самолетам Су-30 и одному МиГ-29.