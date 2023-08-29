Имеем продвижение на Таврическом направлении — Тарнавский

ВСУ продвигаются на Таврическом направлении, отбрасывая российских захватчиков. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.

Он рассказал, что артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1200 огневых задач.



По данным Тарнавского, за последние сутки потери ВС РФ составили 327 человек, из них безвозвратные — 91, раненые — 235, плен — 1.



«Уничтожено 34 единицы военной техники противника. В частности, 4 танка, 8 ББМ, 3 артиллерийские системы и минометы, 1 РСЗО, 16 единиц автомобильной и 2 единицы специальной техники. Также было уничтожено 2 склада боеприпасов и 3 пункта управления врага», — написал он.

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