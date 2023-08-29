Маємо просування на Таврійському напрямку — Тарнавський

ЗСУ просуваються на Таврійському напрямку, відкидаючи російських загарбників. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

Він розповів, що артилерійські підрозділи сил оборони протягом доби виконали 1200 вогневих завдань.



За даними Тарнавського, за останню добу втрати ЗС РФ становили 327 осіб, з них безповоротні — 91, поранені — 235, полон — 1.



«Знищено 34 одиниці військової техніки противника. Зокрема, 4 танки, 8 ББМ, 3 артилерійські системи та міномети, 1 РСЗВ, 16 одиниць автомобільної та 2 одиниці спеціальної техніки. Також було знищено 2 склади боєприпасів та 3 пункти управління ворога», — написав він.

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