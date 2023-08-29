Запад осознал, что война в Украине не закончится скоро — советник Ермака

Страны Запада не устали от войны в Украине, они понимают, что она продлится и в следующем году. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко в интервью журналисту Алексею Мацуке, которое вышло в эфире телеканала FREEДOM.



«Я не скажу, что Запад устал. Просто страны осознали, что это не закончится скоро. И я заметил в последние недели, что к европейцам пришло осознание, что война будет и в следующем году», — сказал Лещенко.



Он отметил, что в начале лета иногда звучал тезис, что если контрнаступление Украины провалится, значит, в следующем году нужно будет договариваться с Россией. При этом, по словам советника главы ОП, сейчас риторика в западных странах поменялась: «Если контрнаступление не достигнет обозначенных рубежей, значит, будет новое контрнаступление».



Лещенко считает, что это осознание пришло к европейцам благодаря украинской дипломатии и усилиям диаспоры.