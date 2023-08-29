Захід усвідомив, що війна в Україні не закінчиться скоро — радник Єрмака

Країни Заходу не втомилися від війни в Україні, вони розуміють, що вона триватиме й наступного року. Таку думку висловив радник глави Офісу президента України Сергій Лещенко в інтерв'ю з журналістом Олексієм Мацукою, яке вийшло в ефірі телеканалу FREEДOM.



«Я не скажу, що Захід втомився. Просто країни усвідомили, що це скоро не закінчиться. І я помітив останніми тижнями, що до європейців прийшло усвідомлення, що війна буде і наступного року», — сказав Лещенко.



Він зазначив, що на початку літа іноді звучала теза, що якщо контрнаступ України провалиться, то наступного року потрібно буде домовлятися з Росією. При цьому, за словами радника глави ОП, зараз риторика в західних країнах змінилася: «Якщо контрнаступ не досягне зазначених рубежів, то буде новий контрнаступ».



Лещенко вважає, що це усвідомлення прийшло до європейців завдяки українській дипломатії та зусиллям діаспори.