В Одессе задержан боевик батальона «Призрак»

Задержание боевика. Фото: СБУ

По данным следствия, в 2014 году одессит вступил в незаконное вооруженное подразделение «ЛНР» – так называемый 14-й батальон территориальной обороны «Призрак», где он получил позывной «Санта», сообщает пресс-служба СБУ.



В рядах боевиков с июня 2014 по 2016 год оказывал вооруженное сопротивление украинским правоохранителям и военнослужащим ВСУ, задействованным в проведении антитеррористической операции.

Также участвовал в вооруженном противостоянии в Лисичанске с целью содержания города под контролем незаконных вооруженных формирований России и захвата населенных пунктов, зданий и других объектов на территории Луганской области.

Батальон территориальной обороны «Призрак». Фото: СБУ



В настоящее время он находится под стражей, боевику грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее стало известно, что киевскому бизнесмену грозит 12 лет тюрьмы за финансирование вооруженной агрессии России.