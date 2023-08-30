В Одесі затримано бойовика батальйону «Призрак»

Затримання бойовика. Фото: СБУ

За даними слідства, у 2014 році одесит вступив до незаконного збройного підрозділу «ЛНР» – так званого 14-го батальйону територіальної оборони «Призрак», де він отримав позивний «Санта», повідомляє пресслужба СБУ.



У лавах бойовиків з червня 2014 по 2016 рік чинив збройний опір українським правоохоронцям та військовослужбовцям ЗСУ, залученим у проведенні антитерористичної операції.

Також брав участь у збройному протистоянні у Лисичанську з метою утримання міста під контролем незаконних збройних формувань Росії та захоплення населених пунктів, будівель та інших об'єктів на території Луганської області.

Батальйон територіальної оборони «Призрак». Фото: СБУ



Наразі він перебуває під вартою, бойовику загрожує до 15 років в'язниці з конфіскацією майна.

Раніше стало відомо, що київському бізнесменові загрожує 12 років ув'язнення за фінансування озброєної агресії Росії.