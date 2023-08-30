В Болгарии арестовали бизнес-партнера Пригожина: он владел игровой компанией в Крыму

В Болгарии арестовали бизнесмена Василия Божкова — бывшего бизнес-партнера погибшего основателя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина, сообщило российское издание The Insider со ссылкой на болгарский БЛИЦ.



Согласно информации от болгарской прокуратуры, у Божкова существовал совместный бизнес с Пригожиным. Он был задержан непосредственно после своего прилета на самолете в Софию 25 августа.



Против Божкова выдвинуто около двадцати обвинений, среди них — «руководство организованной преступной группой», «убийство», «вымогательство», «подстрекательство к убийству нескольких человек», а также «попытка подкупа должностного лица».



Бывший партнер Пригожина владел 51% долей в компании в сфере игорного бизнеса в аннексированном Крыму. С начала 2021 года на него распространяются санкции со стороны США в соответствии с «Актом о правах человека имени Магнитского» (или «законом Магнитского»).



Согласно американским властям, ему предъявляется обвинение в предоставлении взяток болгарским чиновникам с целью создания канала влияния Российской Федерации на высокопоставленных лиц в стране.

Напомним, по предварительным данным руководитель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе. Вскоре экспертиза подтвердила смерть Пригожина и Уткина.



После чего, в Симферополе появился стихийный мемориал ЧВК «Вагнер». А уже вчера, 29 августа, в Санкт-Петербурге прошла закрытая церемония прощания с главой ЧВК «Вагнер».