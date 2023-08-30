У Болгарії заарештували бізнес-партнера Пригожина: він володів ігровою компанією у Криму

У Болгарії заарештували бізнесмена Василя Божкова - колишнього бізнес-партнера загиблого засновника ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина, повідомило російське видання The Insider з посиланням на болгарський БЛІЦ.



Згідно з інформацією болгарської прокуратури, у Божкова існував спільний бізнес із Пригожиним. Його було затримано безпосередньо після свого прильоту літаком до Софії 25 серпня.



Проти Божкова висунуто близько двадцяти звинувачень, серед них – «керівництво організованою злочинною групою», «вбивство», «вимагання», «підбурювання до вбивства кількох людей», а також «спроба підкупу посадової особи».



Колишній партнер Пригожина володів 51% часткою в компанії у сфері грального бізнесу в анексованому Криму. З початку 2021 року на нього поширюються санкції з боку США відповідно до «Акту з прав людини імені Магнітського» (або «законом Магнітського»).



Згідно з американською владою, його звинувачують у наданні хабарів болгарським чиновникам з метою створення каналу впливу Російської Федерації на високопоставлених осіб у країні.

Нагадаємо, за попередніми даними, керівник ПВК «Вагнера» Євген Пригожин загинув в авіакатастрофі. Невдовзі експертиза підтвердила смерть Пригожина та Уткіна.



Після цього у Сімферополі з'явився стихійний меморіал ПВК «Вагнер». А вже вчора, 29 серпня, у Санкт-Петербурзі відбулася закрита церемонія прощання з головою ПВК «Вагнер».