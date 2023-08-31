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В Донецкой области оккупанты убили двух мирных жителей

31 августа 2023, 08:14

В Донецкой области оккупанты убили двух мирных жителей

За 30 августа 2023 года, российские военные убили двух жителей Донецкой области. Об их гибели сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Обстрелы застали мирных жителей в Богатыре и Часовом Яру. Еще пять человек в области за сутки получили ранения: двое ранены в Часовом Яру, также двое получили ранения в Завитном и один человек пострадал в Курахове.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. В отчете Генштаба говорится, что за прошедшие сутки противник нанес 31 ракетный и 66 авиационных ударов, совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям не только украинских войск, но и населенным пунктам. 

Ранее, 30 августа, российские войска атаковали Мирноградскую громаду Донецкой области. В результате обстрелов есть разрушения.

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