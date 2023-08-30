Россияне обстреляли село в Донецкой области: есть разрушения

Оккупанты обстреляли Донецкую область. Фото: Павел Кириленко

Сегодня утром, 30 августа, российские войска атаковали Мирноградскую громаду Донецкой области. В результате обстрелов есть разрушения. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

«Накануне утром россияне нанесли ракетный удар по селу Ровное Мирноградской громады — повреждены 12 домов и разрушен ангар», — написал он.

По данным Кириленко, ситуация в регионе следующая:

На Волновахском направлении 1 человек погиб в Богатыре Великоновоселковской громады. В Угледарской громаде повреждены 3 дома в Новоукраинке, под огнем Угледар, Пречистовка и Максимовка.

На Донецком направлении в Курахово ранены 7 человек, повреждены 19 домов.

На Горловском направлении повреждено офисное помещение в Полтавке Ильиновской громады. В Торецкой громаде повреждены 4 дома и 2 инфраструктурных объекта.

На Лисичанском направлении в Северске поврежден дом, зафиксировано 58 обстрелов Лиманской громады.

Напомним, российские захватчики обстреляли Донецкую область.