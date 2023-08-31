На Донеччині окупанти вбили двох мирних жителів

За 30 серпня 2023 року російські військові вбили двох жителів Донецької області. Про їхню загибель повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Обстріли застали мирних жителів у Багатирі та Часовому Яру. Ще п'ятеро осіб за останню добу отримали поранення: двоє поранено у Часовому Яру, також двоє отримали поранення у Завітному та одна людина постраждала у Кураховому.



Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. У звіті Генштабу йдеться, що минулої доби противник завдав 31 ракетного та 66 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню за позиціями не лише українських військ, а й населених пунктів.

Раніше, 30 серпня, російські війська атакували Мирноградську громаду Донецької області. Внаслідок обстрілів є руйнування.