Приговор так называемым Верховным Судом «Луганской Народной Республики» был вынесен Денису Заецу, военнослужащему 115 отдельной механизированной бригады (войсковая часть А4053) вооруженных сил Украины, сообщил следком РФ.



Следствие установило, что боец ВСУ занимался подготовкой оборонительных сооружений в городе Северодонецк, но приговором суда ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.



Напомним, 25 июня город полностью захватили российские военные. Оккупанты назначили так называемого «коменданта города» и стали устанавливать свои порядки.

Напомним, жители Северодонецка попадают «на подвал» при малейшем подозрении захватчиков.



