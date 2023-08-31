ВС «ЛНР» засудив українського військового на 15 років позбавлення волі

Вирок так званим Верховним Судом «Луганської Народної Республіки» було винесено Денису Заєцю, військовослужбовцю 115-ї окремої механізованої бригади (військова частина А4053) збройних сил України, повідомив Слєдком РФ.



Слідство встановило, що боєць ЗСУ займався підготовкою оборонних споруд у місті Сєвєродонецьк, але вироком суду йому призначено покарання у вигляді 15 років ув'язнення з відбуванням у колонії суворого режиму.



Нагадаємо, 25 червня місто повністю захопили російські військові. Окупанти призначили так званого коменданта міста і стали встановлювати свої порядки.

Нагадаємо, жителі Сєвєродонецька потрапляють «на підвал» за найменшої підозри загарбників.



