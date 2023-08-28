Жители Северодонецка попадают «на подвал» при малейшем подозрении захватчиков — Стрюк

Захваченный войсками РФ Северодонецк «перенасыщен представителями российских спецслужб». Об этом рассказал начальник Северодонецкой городской военной администрации Александр Стрюк.

«Люди попадают на подвал при малейшем подозрении. Иногда возвращаются, иногда нет», — сообщил он о ситуации в городе.

Российские захватчики, по словам Стрюка, «придирчиво» относятся к северодончанам, которые появились в городе недавно. Он отметил, что несмотря на отсутствие связи, россияне проверяют контакты в телефонах и приложениях, ищут подозрительную информацию.

Также Стрюк рассказал, что до 15 тысяч представителей общины осталось в Северодонецке, в городе не работает ни одно промышленное предприятие, захватчики, как отметили в мэрии, разрушили производства и ничего не восстановили.

Кроме того, в Северодонецкой мэрии заявили, что вокруг города концентрация военных РФ не уменьшается.

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