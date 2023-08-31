В Мариуполе партизаны подожгли базу оккупантов и уничтожили 4 транспортных средства — советник мэра

В Мариуполе партизаны подожгли базу оккупантов. Фото: Петр Андрющенко

На территории временно захваченного оккупантами Мариуполя местные партизаны обнаружили и подожгли базу российских захватчиков. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Группа Мариупольского Сопротивления сообщает об очередной удачной акции поджога. Обезврежены по меньшей мере четыре транспортных средства оккупанта, путем контролируемого поджога территории базирования оккупантов. Мариуполь продолжает выжигать россиян, приближая победу», — написал он.

Андрющенко добавил, что в результате поджога повреждены грузовик ГАЗель, два легковых автомобиля «Нива» и УАЗ («буханка»).

Напомним, в Мариуполе, который был захвачен весной прошлого года 30 августа были слышны взрывы. ПВО оккупантов сработала в двух районах города.