У Маріуполі партизани підпалили базу окупантів та знищили 4 транспортні засоби — радник мера

У Маріуполі партизани підпалили основу окупантів. Фото: Петро Андрющенко

На території тимчасово захопленого окупантами Маріуполя місцеві партизани виявили та підпалили базу російських загарбників. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Група Маріупольського Опору повідомляє про чергову вдалу акцію підпалу. Знешкоджено щонайменше чотири транспортні засоби окупанта шляхом контрольованого підпалу території базування окупантів. Маріуполь продовжує випалювати росіян, наближаючи перемогу», — написав він.

Андрющенко додав, що внаслідок підпалу пошкоджено вантажівку ГАЗель, два легкові автомобілі «Нива» та УАЗ («буханка»).

Нагадаємо, у Маріуполі, який був захоплений навесні минулого року 30 серпня були чутно вибухи. ППО окупантів спрацювала у двох районах міста.