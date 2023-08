Эстония передала робота-сапера названного в честь украинской легкоатлетки

Эстония передала Украине нового работа для спасения жизней при разминировании под названием «Ярослава». Об этом в своем Twitter написала Юлия Свириденко, министр экономики Украины.



Робот получил имя в честь украинской спортсменки Ярославы Магучих, новой чемпионки мира по прыжкам в высоту. По словам Министра экономики Украины Юлии Свириденко, этот робот является одним из самых известных в мире для разминирования и утилизации боеприпасов.

Such valuable support! No doubt, the "Yaroslava" robot is poised to be the true champion in ensuring a mine-free Ukraine. Tänan väga! https://t.co/eyfMfd6bHe