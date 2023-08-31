Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Эстония передала робота-сапера названного в честь украинской легкоатлетки

31 августа 2023, 15:29

Эстония передала робота-сапера названного в честь украинской легкоатлетки

Робот-сапер, подарок от Эстонии. Фото: Twitter Робот-сапер, подарок от Эстонии. Фото: Twitter

Эстония передала Украине нового работа для спасения жизней при разминировании под названием «Ярослава». Об этом в своем Twitter написала Юлия Свириденко, министр экономики Украины. 

Робот получил имя в честь украинской спортсменки Ярославы Магучих, новой чемпионки мира по прыжкам в высоту. По словам Министра экономики Украины Юлии Свириденко, этот робот является одним из самых известных в мире для разминирования и утилизации боеприпасов.


Он может быть управляем дистанционно, что обеспечивает безопасность саперов НГУ и сотрудников ГСЧС.

Ранее Минэнерго и Британская The Mines Advisory Group подписали договор по разминированию энергетических объектов.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Люди
Ярослава Магучих
Прочее
робот-сапер

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:01
В Мариуполе партизаны подожгли базу оккупантов и уничтожили 4 транспортных средства — советник мэра
12:52
За минувшие сутки ВС РФ 39 раз открывали огонь по деоккупированным селам Луганщины
23:46
Донецк, Луганск и не только: Главные события 30 августа
22:56
В Крыму заявили о сбитии ракеты
17:06
За период оккупации Крыма на полуострове исчезли по меньшей мере 44 человека
17:00
Оккупанты попались на воровстве зерна в Мариуполе — Андрющенко
16:39
В захваченном Мариуполе оккупанты анонсировали открытие 16 школ, многие без ремонта, одна — без крыши
16:29
Федоров рассказал, как в Запорожской области РФ использует гражданских как «живой щит»
16:25
В «ДНР» заявили о ранении трех жительниц Светлодарска при обстреле
15:07
Оккупанты завозят на оккупированные территории работников из России — ЦНС
14:37
«ДНР»: В Донецке от обстрела пострадали семь человек
14:02
В сети появились фото последствий обстрела отделения ДонЖД в Ясиноватой
12:12
Повреждены дома, админздание и садик. Россияне ударили по центру Курахово
11:29
Оккупанты обстреляли Невское в Луганской области, ранен мужчина — ОВА
10:33
«Уровень тревожности растет»: в оккупированном Мариуполе прогремели взрывы — Андрющенко
10:24
В Донецке ракета влетела в ЖК «Бульвар Сити»
10:02
Россияне обстреляли село в Донецкой области: есть разрушения
09:16
«Паспортизация» в Мариуполе: известно, сколько людей получили паспорт РФ в оккупированной области
23:13
Донецк, Луганск и не только: Главные события 29 августа
21:12
Экс-министра доходов и сборов Клименко заметили на одной из шахт захваченного РФ Донецка
все новости
16:18
Данилов про новую ракету: «Ждёт Севастополь, ждёт Камчатка, ждёт Кронштадт…»
16:15
Войска РФ обстреляли центр Купянска и Боровую: есть пострадавшие
16:02
Перешел на сторону РФ. «Мэр» оккупированного Мариуполя пойдет под суд
15:36
За сутки на Лиманском и Купянском направлениях произошло 13 боевых столкновений
15:29
Эстония передала робота-сапера названного в честь украинской легкоатлетки
15:16
ВС РФ прилагают немалые усилия для наступления в районах Новоегоровки и Белогоровки
15:01
В Мариуполе партизаны подожгли базу оккупантов и уничтожили 4 транспортных средства — советник мэра
14:21
Каховскую ГЭС взорвало подразделение «Шторм» — военнопленный
14:02
На Купянском направлении НГУ уничтожила «БУК» и «Солнцепёк» ВС РФ
13:51
Наше движение вперед не останавливается — Зеленский по итогу проведенного селектора
13:43
Есть положительная динамика ВСУ на участках фронта на Бахмутском направлении
13:36
Экссотрудница миграционной службы подозревается в коллаборационизме
13:33
Пограничники показали, как на Бахмутском направлении уничтожили танк T-72 ВС РФ
13:01
В Донецкой области во время боевого задания разбились два украинских вертолета Ми-8
12:52
За минувшие сутки ВС РФ 39 раз открывали огонь по деоккупированным селам Луганщины
12:31
ВС «ЛНР» осудил украинского военного на 15 лет лишения свободы
12:12
Российская армия увеличила количество ракетоносителей в Черном море
11:51
В РФ определились с местом захоронения командира «Группы Вагнер»
11:41
ВС РФ за сутки разрушили 43 жилых дома в Донецкой области, убили троих мирных жителей
11:31
СБУ установила более трех тысяч коллаборантов готовящих выборы на оккупированных территориях
все новости
ВИДЕО
В Донецке под обстрел попала недостроенный многоэтажный дом. Фото: Местные Telegram-каналы В Донецке ракета влетела в ЖК «Бульвар Сити»
30 августа, 10:24
Атака на военный аэродром в Пскове. Фото: Соцсети Дроны атаковали военный аэродром в российском Пскове
30 августа, 00:45
ВСУ уничтожили радиолокационную станцию «Предел-Э». Кадр из видео ВСУ уничтожили радиолокационную станцию войск РФ за 200 миллионов долларов
28 августа, 22:19
Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости. Фото: Офис президента Украины «Эта борьба за то, что важно каждому»: Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости
24 августа, 10:45
Силы обороны нанесли удар по российскому самолету в Черном море — ГУР ► Силы обороны нанесли удар по российскому самолету в Черном море — ГУР ►
23 августа, 22:47
На Сумщине оккупанты беспилотником уничтожили школу: есть погибшие и раненные ► На Сумщине оккупанты беспилотником уничтожили школу: есть погибшие и раненные ►
23 августа, 21:55
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама