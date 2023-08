Естонія передала робота-сапера, названого на честь української легкоатлетки

Естонія передала Україні нового робота для порятунку життів під час розмінування під назвою «Ярослава». Про це у своєму Twitter написала Юлія Свириденко, міністр економіки України.



Робот отримав ім'я на честь української спортсменки Ярослави Магучіх, нової чемпіонки світу зі стрибків у висоту. За словами Міністра економіки України Юлії Свириденко, цей робот є одним із найвідоміших у світі для розмінування та утилізації боєприпасів.

Such valuable support! No doubt, "Yaroslava" robot is poised to be true champion in ensuring mine-free Ukraine. Tänan väga! https://t.co/eyfMfd6bHe