Нічна атака РФ: сили ППО знищили 1 із 2 запущених «Калібрів»

Сьогодні вночі, 1 вересня, російські війська атакували Україну двома крилатими ракетами «Калібр». Сили оборони одну ракету збили, а друга потрапила до підприємства у Вінницькій області. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що зафіксовано пуски двох ракет з акваторії Чорного моря (район Феодосія).

«Одну ракету вдалося знищити, інша — потрапила до одного із приватних підприємств у Вінницькій області. Пошкоджено майно, приватні автомобілі, які постраждали надають допомогу», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 вересня у РФ спрацювала система ППО в районі Псковського мікрорайону Крести — неподалік, де розташований аеродром.